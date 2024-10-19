Укрзалізниця будує євроколію між Чопом та Ужгородом

Укрзалізниця у 2023-2024 роках розпочала реалізацію стратегічної програми розбудови в Україні колії євростандарту. Наразі вже триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. У рамках цього проєкту Укрзалізниця перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія.

Вже перекладено 3,5 км колій з 8,3 км необхідних. Ці роботи планується завершити вже цього року. Крім того, відремонтовано міст і триває оновлення відповідних комунікацій.

«Впродовж останнього року ми підготували всю базу для реалізації низки євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Зокрема, знайшли фінансування, розробили проєктно-кошторисну документацію, а деякі проєкти вже почали реалізовувати. Наймасштабнішим наразі є будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом. Його Укрзалізниця має завершити в заплановані строки. Пасажири та перевізники вантажів наступного року вже відчують на собі його ефект. Адже це нові зручні пасажирські маршрути та ще більші логістичні можливості для вантажоперевезень»,

– зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Нагадаємо, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.

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