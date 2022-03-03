Укрзалізниця: перетини кордону з ЄС

Укрзалізниця просить людей, які мають намір покинути Україну направлятися на коридори з Словаччиною та Угорщиною у Закрапатській області. Тут оперативно можна перетнути кордон з країнами ЄС. Піші переходи КПП з двома країнами ЄС не завантажені. До всіх КПП від вокзалів організовані безкоштовні трансфери:

Ужгород – пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, які не критично завантажені, також УПП Ужгород.

Мукачево – пішохідні переходи Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вилок.

Зі залізничної станції Чоп ходять щотри години регулярні поїзди Чоп-Захонь, що в Угорщині.

На залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога. Посадка здійснюється при наявності квитка. Всі країни ЄС, що межують з Україною, пускають за наявності паспорта громадянина України. Завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління “Західний кордон”, щоб громадяни мали можливість самі обирати найменш заповнені пункти пропуску. Всі пункти пропуску на західному кордоні України працюють у цілодобовому режимі.