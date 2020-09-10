Урочисте відкриття навчального року для угорських шкіл Закарпаття, яке відбулося в селі Пийтерфолво.

5 вересня 2020 року, в селі Пийтерфолво, Закарпатська угорська асоціація вчителів ( далі KMPSZ) провела церемонію відкриття навчального року. Це свято відкрив Янош Шереш, пастор Реформатського ліцею в с. Пийтерфолво, і привітав всіх присутніх як господар церемонії. З вдячністю до Бога він згадував початки та 25-річну історію ліцею. Також закликав освітян просити Божу допомогу, щоб подолати “Голіафи”, труднощі, що стояли перед ними.

Згодом, в рамках благоговіння, слово проповідував Шандор Зан Фабіан, єпископ Закарпатської реформатської церкви, який доручив учителям три молитовні теми. Він попросив учителів молитися за те, щоб учні зрозуміли їх; просили Господа, щоб у покладених на них дітей виникло бажання порозуміння, і молитися за страх Божий, бо «…страх Господній, початок пізнання» (Притчі 1.7a).

Продовжуючи церемонію присутні заспівали національний та державний гімн, а потім доктор Ільдіка Орос, голова KMPSZ, виголосила урочисту промову, інформуючи присутніх про звіт роботи минулого року. Вона, серед іншого, повідомила про курси підтримки онлайн-освіти, передачу дитячих садків та початкових шкіл, оновлення навчальних закладів, створення базових шкіл та запуск угорських класів. Наприкінці, вона закликала освітян відстоювати свої права, незважаючи на труднощі, бо, як пише Біблія: «…. ми не люди, які відступають, аби гинути, ми віра його , щоб здобути життя».

Після цього відбулося привітання президента Партії угорців України «КМКС» Василя Брензовича, в якому він закликав присутніх ні з якої причини не залишати церкву та школу.

В іншій частині програми Йожеф Бугойло, генеральний консул Угорщини в Ужгороді, інтерпретував слова привітання Яноша Арпада Потапі, державного секретаря з питань національної політики, який у своєму листі підкреслив важливість єднання нашої нації.

Церемонія відкриття була вшанована присутністю Ондраша- Михайла Беке, першого провідного консула Консульства Угорщини в Берегові, Йожефа Барти, віце-президента Закарпатської повітової ради, Степана Черничко, в. о. ректора Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (далі ЗУІ), директор коледжу ЗУІ Каталін Шовш Товт Балінт, голова сільської ради с. Пийтерфолво та Пал Попович, голова Угорської асоціації скаутів Закарпаття.

Пізніше присутні прослухали вірш Шандора Ременик «Приходьте, якщо зможете!», у виконанні Естер Донку, учениці Реформатської середньої школи в с. Пийтерфолво, а згодом комплект підручників символічно був переданий першокласникам середньої школи Ференца Келчеї в с. Пейтерфолво.

В наступній частині заходу Ірма Брік, педагог-пенсіонер, поділилася своїм досвідом та звернула увагу на два найбільші лабіринти педагогічної діяльності, які відображаються на якості викладацького складу, стосунках між колегами та бажанні виконувати найвищі команди та вимоги. Вона назвала смирення однією з якостей хорошого вихователя, а також вважає присутність Ісуса Христа необхідною в освіті.

Зокрема, у своєму виступі Пийтер Шереш, учитель-початківець, сказав, що найкращим для нього в учительській професії було те, що він міг бути помічником і керівником для учнів.

Наприкінці церемонії Ільдіка Орос побажала вчителям Закарпаття сили та наполегливості, тим самим офіційно відкривши 2020-21 навчальний рік для угорських шкіл Закарпаття, потім перед молитвою Szózat, отець-францисканець Маріо Вайнраух римо-католицької церкви в Тисобикені, благословив всіх на новий навчальний рік.

Seres Johanna

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