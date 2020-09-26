Промова Степана Черничко на урочистому відкритті навчального року ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ

Шановні Панове міністри, церковні та світські поважності, пані та панове!

Шановні колеги, студенти!

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ є вищим навчальним закладом благодійного фонду, тому в Україні не отримує фінансування від держави чи органів місцевого самоврядування, проте повинен відповідати всім професійним, кадровим та програмним вимогам Міністерства освіти і науки України, та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, так званого НАЗЯВО.

Це так і має бути, та інститут і відповідає цим критеріям. Це підтверджує той факт, що 5 спеціальностей вищої освіти та 12 спеціальностей базової вищої освіти мають українську державну акредитацію, також акредитовані 5 із 7 магістерських спеціальностей, а акредитація 2-х спеціальностей має відбутися в наступному навчальному році.

Загалом по бакалаврським та магістерським програмам нашого закладу розпочали цей навчальний рік 939 студентів. Ці студенти, всі без винятку успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, без якого вони не змогли б подати документи до ЗВО. Таким чином, наші студенти мають офіційний документ, виданий українською державою про те, що вони знають державну мову, а молоді люди, прийняті до магістерської програми, додатково ще й успішно склали іспит про володіння англійською мовою на середньому рівні, що відповідно до положень міністерства також є критерієм прийому до вищого навчального закладу. Якщо до української та англійської ще й додамо рідну мову більшості наших студентів – угорську, то ми можемо бачити, що багатомовність також може базуватися і на загальноосвітній школі, де мова навчання проводиться рідною мовою, тобто угорською.

У закладі професійної вищої освіти інституту навчаються ще 319 молодих людей. Цього навчального року делеговану форму навчання також відвідають 319 осіб. На навчання Центру професійної підготовки імені Егана Еде записалися 219 осіб. На сьогоднішній день 887 людей подали заявки на курси української мови в нашому Центрі освіти для дорослих і, зверніть увагу: на курси угорської мови як іноземної наразі у нас є 3145 претендентів.

Отже сьогоднішня подія e Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ (враховуючи всі форми та рівні освіти) означає урочисте відкриття 2020/21 навчального року для 5828 студентів. Отже, враховуючи викладацький склад та адміністративно-технічний персонал, нас понад 6 000.

Шановні колеги! Дорогі першокурсники!

На майбутній навчальний рік я бажаю всім нам успішного, переповненого враженнями та успіхами навчального року, і звичайно – здоров’я!

Черничко Степан

В. о. ректора ЗУІ