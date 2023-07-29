Уряд розширяє дію єЧерги на легковики й автобуси

Кабінет Міністрів розширяє дію електронної черги на легкові автомобілі та автобуси, які виконують пасажирські перевезення через кордон.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

«Перше (рішення – ред.) стосується нашого пріоритетного проєкту «Єврокордон». Ми будуємо нову логістику й уже запустили електронну чергу для вантажного автомобільного транспорту. Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним», – сказав Шмигаль.

За його словами, пілотний проєкт з пропуску автобусів розпочнеться у серпні.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року на пункті пропуску „Ягодин – Дорогуськ” запрацювала у межах пілотного проєкту електронна черга перетину кордону. У травні єЧерга повноцінно працювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.

ukrinform.ua