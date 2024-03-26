Уряд спростив усиновлення і влаштування дітей в інші сімейні форми виховання
У 22 березня Уряд ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які допоможуть дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, менше чекати на свої нові родини.
Що змінюється:
Усиновлення
- Родина, яка перебуває в процесі усиновлення дитини, зможе забрати дитину до себе раніше, ніж буде винесене рішення суду. Тимчасове влаштування дитини до сім’ї потенційних усиновлювачів буде можливим за умови, якщо сім’я або одна людина — кандидат в усиновлювачі: 1) отримала позитивний висновок райдержадміністрації або виконавчого органу міської або районної у місті ради про доцільніть усиновлення і відповідність інтересам дитини 2) подала до суду заяву про усиновлення дитини.
- Термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується до 24 місяців.
- Служби у справах дітей на місцях отримають доступ до інформації про дітей, які потребують усиновлення, не тільки в межах свого міста / громади, але і всіх дітей області. Усім кандидатам, які перебувають на обліку в ССД, надходитиме запрошення на прийом для ознайомлення з інформацією про дитину, щойно дитина потраплятиме на облік. Служби у справах дітей на регіональному рівні бачитимуть інформацію про дітей на обліку в інших регіонах і на централізованому обліку. Тобто більше дітей і більше потенційних усиновлювачів матимуть шанси зустріти одне одного.
Опіка / піклування
- Оформити опіку / піклування над дитиною, якщо другий з подружжя перебуває на військовій службі, стане простіше. Згідно з правилами, подавати висновок про стан здоров’я повинні обидва з подружжя, а не тільки людина, яка бере дитину під опіку. Відтепер той, хто служить, зможе подати такой висновок протягом 15 календарних днів після повернення.
Тимчасове влаштування
- Список тих, до кого дитина без батьківського піклування може бути тимчасово влаштована, додалися прийомні сім’ї і великі прийомні сім’ї (дитячі будинки сімейного типу). Раніше йшлося тільки про сім’ї родичів, знайомих, патронатні родини, а також інституційні заклади.
- Родини, в які тимчасово влаштовують дітей (сім’ї родичів, знайомих, а також прийомні і ДБСТ) отримуватимуть грошову допомогу ще до того, як дитина набуде статусу сироти або позбавленої батьківського піклування.
Які ще зміни передбачає рішення Уряду:
- Після завершення навчання майбутні усиновлювачі, прийомні батьки, опікуни отримуватимуть довідку протягом 5 робочих днів (строк скоротився удвічі, дотепер було 10 днів). Установа, яка проводила навчання, має надіслати довідку до служби у справах дітей електронною поштою і одночасно зателефонувати до ССД, щоб попередити про готовність довідки.
- Оформити опіку / піклування над дитиною як і раніше, зможуть хрещені батьки. Але додається вимога, що людина мала бути хрещеною мамою / татом ДО моменту, коли дитина набуває статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це усуне можливість для деяких дорослих недоброчесно використати ситуацію.
Кожній дитині потрібна родина. Крок за кроком спрощуємо шлях дітей до своїх родин.
Джерело: kmu.gov.ua