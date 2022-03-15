У Бадалово на Берегівщині відзначили річницю Угорської революції 1848-49 років

Меморіальне дійство з нагоди 174 річниці Угорської революції та визвольної боротьби 1848 – 1849 років організував місцевий осередок Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) спільно з парафією реформатської церкви.

Захід розпочався із богослужіння, яке провів пастор реформатської церкви Жолт Шапі. У своїй проповіді пастор наголосив, що не тільки в цей небезпечний період, але в усі часи обов’язок кожного християнина – допомагати потребуючим і біженцям.

Голова місцевого осередку ТУКЗ-КМКС Лайош Якаб, звертаючись до присутніх, повідомив, що розпочав готувати свою промову про важливу роль революції в історії угорського народу близько місяця тому, але події, що відбулися відтоді, на жаль, дещо перекреслили послання свята.

«Ми живемо в страху перед війною, яка спричиняє велику кількість страждань, руйнувань та міграцію. Хоча історичний досвід показує, що великі війни зазвичай не проходять по наших центральних дорогах, все ж ми є частиною цього жаху. У цій ситуації ми уповаємо на Бога, благаємо якнайшвидше покласти край цьому звірству і знову мати мир!» – сказав голова осередку.

«Якою б не була наша доля, але ми і надалі будемо залишатися християнами, угорцями, які живуть у дусі віри, і просимо в цьому допомоги у Всевишнього», – підкреслив Лайош Якаб.

Від імені Консульства Угорщини в Берегові виступив Іштван Дєбнар. Він назвав відрадним, що з нагоди свята до заходу в стінах церкви долучилося так багато людей, а це свідчить про те, що закарпатці не покинули свого рідного краю, і більшість із них живе з духом віри навіть у ці важкі часи. Він назвав події в Україні надзвичайно сумними, зазначив, що уряд Угорщини намагається робити все для прийому біженців.

Голова Берегівського районного осередку ТУКЗ-КМКС Йожеф Шін у своїй промові назвав дуже прикрим те, що події революції 1848 року, котру він назвав одним із наріжних каменів ідентичності угорської нації, маємо згадувати цього року в умовах війни.

За його словами, протягом останніх восьми років Україна йшла по важкій дорозі до створення національної держави, але зараз опинилася у складному становищі. В цій ситуації для допомоги біженцям та переселенцям робить усе можливе як Угорщина, так і закарпатські угорці.

«Ми, угорці на Закарпатті, хочемо служити справі свободи так, як навчилися від учасників угорської революції: єдиним серцем, єдиною душею та єдиною волею», – наголосив він, висловивши сподівання на якнайшвидше настання миру.

На завершення заходу учасники заспівали національну молитву, затим поклали вінки до пам’ятної дошки Шандору Петефі на стіні церкви.

Джерело: Kárpátalja hetilap