У Берегові з нагоди Дня угорської культури пройшла низка заходів

Закарпатський Угорський Культурний Інститут (KMMI) та Закарпатська Спільнота Угорської Інтелігенції (MÉKK) організували у четвер у Берегові традиційний цикл заходів до Дня угорської культури на честь річниці написання угорської національної молитви, Державного Гімну. Серія заходів розпочалася покладанням вінків до меморіальної дошки Ференца Кьолчея.

Програма продовжилася в Європейсько-Угорському домі, де відкрилася виставка художника Габора Хомокі з Пийтерфолво. З привітаннями виступив д-р Ласло Зубанич, президент KMMI, і автор експозиції. У культурній композиції, яка відбулася з нагоди річниці народження нашої національної молитви, гімн Ференца Кьолчея продекламував Золтан Надь, учень ліцею Габора Бетлена у Берегові, а потім вийшли на сцену народний музичний гурт BorzsaVári та народний танцювальний гурт Ritmus.

– Протягом багатьох років історик літератури Бела Помогаш був патроном цієї серії програм. Щороку Міжнародна асоціація угорської мови та культури (Mother Tongue Conference) відзначає тих осіб та громади, які в минулому році зробили дуже багато для угорського культурного життя Закарпаття.

Цю роль протягом останніх двох-трьох років взяла на себе Асоціація рідної мови, і цього року від імені Президента Юдіт Югас знову будуть вручені сертифікати про визнання, – зазначив Ласло Зубанич.

Відтак він попросив історика мови Петера Помозі, письменника, директора Центру досліджень історії угорської мови Інституту угорських студій, вручити призи та нагороди. Також були вручені ювілейні сертифікати KMMI та нагорода Együtt’s Level Award. Стосовно останнього Ласло Фабіан Варі, поет, лауреат премій імені Кошута та Йожефа Аттіли, голова літературного відділу Угорської академії мистецтв пояснив, що принаймні п’ятнадцять років автори, які показали видатну продуктивність протягом минулого року, були удостоєні цього визнання.

У своєму привітанні тимчасово повірений у справах Консульства у Берегові д-р Іштван Дєбнар високо оцінив День угорської культури та роль народження державного гімну.

– Заходи, пов’язані з ювілеями, дають можливість приділити більше уваги нашим тисячолітнім традиціям, зміцненню національної свідомості, отримати нагороди для тих, хто розуміє і досягає видатних результатів в угорській культурі та освіті. Нинішня подія є гідним символом того, що закарпатські угорці пишаються своїм минулим, але будують і майбутнє, – наголосив дипломат, а потім привітав нагороджених зі святом.

Доцент д-р Ласло Зубаніч, завідувач кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції Ужгородського національного університету, прочитав лекцію «Статус угорського краєзнавства на Закарпатті у світлі століть».

Д-р Дьордь Дупка, президент MÉKK, директор KMMI, поділився своїми думками про результати 30-річної діяльності Закарпатського товариства угорської інтелігенції та 15-річного Закарпатського інституту угорської культури.

Також з нагоди відбулася презентація книги. У рамках цього Петер Помозі представив публікацію під назвою «Дім по-угорськи», укладену Петером Помозі, Чабою Чорбою, Аттілою Дунчаком, Дьєрдьем Дупкою, Ласло Фабіаном Варі та Крістіною Зекані.

kiszo.news