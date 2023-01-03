У грудні Україна експортувала 7 мільйонів тонн агропродукції

У грудні 2022 року Україна експортувала 7 млн т продукції агропромислового комплексу, що на 2% менше, ніж у листопаді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Загалом у грудні 2022 року з України було експортовано: 4,9 млн т зернових культур (частка кукурудзи – 63%, пшениці – 34%, ячменю – 3%), що на 4% більше, ніж у листопаді 2022 року. Експорт олійних культур у грудні минулого року становив 867,6 тис. т (частка насіння соняшнику – 34%, сої – 29% та ріпаку – 25%), що на 34% менше, ніж у листопаді торік. Україна у грудні 2022 року експортувала 468,4 тис т рослинної олії (соняшникова олія – 94%, соєва – 5%), що на 9% менше, ніж у листопаді та 505,7 тис т макухи (соняшникова макуха – 90%, соєва – 10%) – це на 48% більше, ніж у листопаді.

У грудні 53% українського аграрного експорту було відвантажено через морські порти Одеської області, а решта – альтернативними експортними шляхами.

В асоціації зауважують, що наразі не вся продукція, що була відвантажена у грудні, встигла фізично перетнути кордон. Багато продукції зараз знаходиться в чергах на виїзд як залізницею, так і автомобільними транспортом, що негативно вплине на показники експорту альтернативними шляхами в наступному місяці.

Зазначається, що найбільші зміни в структурі експорту у грудні 2022 року пов’язані зі зменшенням експортних відвантажень олійних культур, які продемонстрували падіння на третину від попередніх обсягів. Це пов’язано передусім зі зменшенням обсягів експорту ріпаку. Вирощений в 2022 році та призначений до експорту ріпак вже практично повністю вивезений, і до врожаю наступного року значних відвантажень даної культури не буде.

Експепрти прогнозують, що така тенденція дозволить збільшити відвантаження інших позицій. Зокрема, згідно результатів грудня 2022 року, збільшився експорт макухи з олійних культур на 163,8 тис. т.

В асоціації відмічають, що в Україні залишається значна кількість продукції, призначеної для експорту, а на світовому ринку існує стабільний попит на українське продовольство. При поточних обсягах експорту поступово вдається вивозити запаси вирощеної продукції і частково згенерувати валютну виручку. Водночас, ціни на зерно в Україні залишаються все ще низькими, при тому що аграрії витрачають майже всі прибутки на логістику. Скорочення прибутків та зростання витрат аграріїв ставлять під загрозу посівну 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, за п’ять місяців дії “зернової угоди” Україна експортувала 16 млн т сільськогосподарської продукції через морські порти Одеської області.

ukrinform.ua