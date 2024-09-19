У деяких лікарнях Закарпаття планують провести перевірки

На Закарпатті з робочим візитом перебуває голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

Спільно з головою Закарпатської військової адміністрації взяли участь у брифінгу з регіональними медіа щодо планового моніторингу НСЗУ закладів охорони здоровʼя краю, які надають допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, пологах, новонародженим у складних неонатальних випадках у межах Програми медичних гарантій.

Попри війну Програма розвивається, а всі надані медичні послуги вчасно фінансують.

Моніторингові візити важливі, оскільки дозволяють побачити якість роботи лікарень, зробити висновки, вплинути на їхню роботу.

Держава гарантує безкоштовну медичну допомогу, населення Закарпаття повинне її отримувати.

Джерело: Микола Білецький – Закарпатський ОВА