У Львові створили Центр сучасної історії ім. Миколи Гаєвого

Український католицький університет та Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана відкриють у Львові Центр сучасної історії імені полеглого на війні захисника із Закарпаття Миколи Гаєвого.

Про це повідомили на сайті Українського католицького університету.

У Центрі сучасної історії ім. Миколи Гаєвого досліджуватимуть історію ХХ ст. України та Європи. Очолив центр доктор історичних наук, професор УКУ, історик Ярослав Грицак.

„Центр працюватиме над трьома основними темами. Перша – це дослідження сталінського режиму в Радянському союзі, а також нацистської Німеччини, порівняння цих двох тоталітарних урядів. Друга стосується німецько-українських відносин під час Другої світової війни. Це питання тісно пов’язане з третім напрямком дослідження – „Пропаганда та знання: образ українського націоналізму та пам’ять про радянські і німецькі масові злочини в період Холодної війни та пізніше”. У Центрі дослідники вивчатимуть історію пам’яті, зокрема історію пропагандистських дискурсів про „український націоналізм” та його зв’язок зі знанням і пам’яттю про радянські та німецькі масові злочини”, — йдеться у повідомленні.

Для заснування центру УКУ та Мюнхенський університет здобули дослідницький грант від Федерального міністерства освіти та досліджень Німеччини (BMBF). Відкриють Центр ім. Миколи Гаєвого у Львові 17 жовтня науковою конференцією, на якій виступить з лекцією канадська історикиня, професорка Оксфордського університету Маргарет Макміллан.

„У Центрі вже найближчим часом планують провести серію публічних лекцій, присвячених історичним питанням і темам, що пов’язані з війною Росії проти України. Половину із них прочитають учасники проєкту з України та Німеччини, а половину – запрошені фахівці. Лекції будуть доступні для широкої громадськості. Заплановані і літні школи для студентів та випускників, які зможуть представити власні проєкти та дослідження”, — зазначили в УКУ.

Микола Гаєвой народився в Ужгороді, у Горянах. Спершу навчався на історика в Ужгородському національному університеті, а згодом — в Українському католицькому університеті у Львові. У 2019 році він вступив до аспірантури УКУ з історії. Досліджував життя та діяльність Ярослава Стецька.

У перший день повномасштабної війни Микола взяв академвідпустку та долучився до війська. Воїн служив у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді ДШВ ЗСУ. Він загинув 27 серпня 2024 року на Курському напрямку. Захиснику було 28 років.

Джерело: suspilne.media