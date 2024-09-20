У Мукачево прибув евакуаційний потяг з Донеччини

У Мукачево у четвер, 19 вересня, прибув евакуаційний потяг з міста Краматорськ, що на Донеччині.

Про це Суспільному сказала речниця ДСНС в Закарпатській області Наталія Батир.

До Закарпаття приїхали 44 людей, з них 19 дітей. Їх зустріли волонтери NEEKA Ukraine, ГО „Проліска”, рятувальники, медики та представники органів влади.

„На вокзалі в Мукачеві людей привітно зустріли, перенесли їхній багаж, нагодували й посадили в автобуси, які повезли їх до місць тимчасового проживання”, — сказала речниця.

Наталія Батир додала, що на Закарпаття з Донеччини також евакуювали 6 котів та 2 собак.

Джерело: suspilne.media/uzhhorod