У Сваляві створять індустріальний парк

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про включення індустріального парку „СОЛЬВА-ТЕХ” до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що індустріальний парк «СОЛЬВА-ТЕХ» буде створено на території міста Свалява Мукачівського району Закарпатської області.

Заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів зазначив, що парк сприятиме залученню інвестицій у деревообробку, розвитку сучасної меблевої промисловості та створенню нових робочих місць у регіоні. За його словами, діяльність індустріального парку забезпечить зростання промислового потенціалу Закарпатської області.

Ініціатором створення індустріального парку є товариство з обмеженою відповідальністю „Сольва-Еко”. Парк функціонуватиме протягом 30 років на площі 10,0032 га.

Для реалізації концепції розвитку індустріального парку „СОЛЬВА-ТЕХ” планується залучити фінансування в обсязі майже 344,8 млн грн із різних джерел. У межах діяльності індустріального парку передбачається створення до 400 робочих місць у галузях деревообробки, виробництва меблів, хімічних речовин, будівельних металевих конструкцій, альтернативної енергетики та науково-технічної діяльності.

У 2025 році це вже четвертий парк, який внесено до Реєстру індустріальних парків України, а загалом одинадцятий на території Закарпатської області.

Міністерство економіки України