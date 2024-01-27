У світі вшановують пам’ять жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, в Україні та міжнародна спільнота вшановують пам’ять жертв Голокосту.

Про це передає Укрінформ.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, який відзначається щорічно 27 січня, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7).

«Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження», – йдеться у Резолюції Генасамблеї ООН від 2005 року, якою запроваджено памʼятну дату.

Під час Другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, що передбачала знищення народів і груп, які нацисти вважали «загрозою» або «неповноцінними». Близько 1,5 мільйона з них були вихідці з території сучасної України.

ukrinform.ua