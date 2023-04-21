У сусідній із Закарпаттям області у 21 мешканця діагностували небезпечну хворобу

У першому кварталі цього року у 21 мешканця Львівщини діагностували хворобу Лайма (торік за аналогічний період такий діагноз не поставили жодному хворому).

Інфекція в організм мешканців області потрапила через укуси кліщів.

Як повідомляє Zaxid.net, серед інфікованих немає дітей. Захворювання діагностували у 15 міських жителів:

12 львів’ян, двох мешканців Дрогобича і одного – Трускавця, а також шістьох мешканців районів: Дрогобицький (1), Золочівський (2), Яворівський (1), Самбірський (1) і Львівський (1), повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

За словами працівників Центру, всіх людей з хворобою Лайма кліщі покусали наприкінці минулого року, а хвороба проявилася вже у новому році, адже тривалість інкубаційного (прихованого) періоду становить від однієї до 60 діб.

Кліщі найчастіше присмоктувалися під час відпочинку у лісах, парках і навіть біля житлових будинків. Серед зелених зон Львова – найчастіше у Винниківському та Сихівському лісах.

Завідувачка лабораторії особливо небезпечних інфекцій Центру Оксана Семенишин повідомила, що сезон кліщів у нас розпочався орієнтовно два тижні тому. Як тільки зникли мінусові температури, кліщі значно активізувалися. З укусами кліщів за цей час звернулося вже 12 людей, але позитивних діагнозів ще не було.

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