У ТЦК звернулися з важливою заявою до 17-річних українців

Там зауважили, що військовий облік проводиться для визначення людських ресурсів, стану їхньої придатності до служби, освітнього рівня та фізичної підготовки.

У ТЦК та СП нагадали українським юнакам про військовий облік, на який вони мають стати у віці 17 років протягом січня-березня. Зробити це слід за місцем проживання.

Про це йдеться у заяві Львівського обласного ТЦК та СП від 14 листопада.

Статтею 14 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено, що щороку протягом січня-березня проводиться взяття на облік громадян чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.

Взяття на військовий облік призовників (раніше – приписка до призовних дільниць) відбувається у районних (міських) ТЦК за місцем проживання.

Для цього юнаки повинні особисто прибути до відповідного ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи. Перелік документів встановлює Міноборони України.

„Взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявних людських ресурсів, ступеня їхньої придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей”, – пояснили у центрі комплектування.

Там наголосили, що призов на військову службу за мобілізацією відбуваються тільки від 25 років.

tsn.ua