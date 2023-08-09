Федір Шандор стане послом України в Угорщині

Президент Угорщини Каталіна Новак підписала агреман професору Федору Шандору, якого Україна запропонувала на посаду посла в Угорщині. Про це 8 серпня повідомили угорські ЗМІ.

Кандидатуру Федора Шандора, професора УжНУ, який зараз є військовослужбовцем 101 бригади ТРО, було подано в Угорщину на погодження ще в травні.

В Закарпатті Федір Шандор відомий як туризмознавець і завідувач кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ.

24 лютого 2022 р. пішов в ЗСУ і, перебуваючи в зоні бойових дій, продовжував вести онлайн-лекції для своїх студентів. Фотографія такої лекції облетіла світові медіа, а журналісти назвали Шандора «Професор з окопу».

За період війни Шандор налагодив взаємодію з угорськими волонтерами, які передають допомогу для ЗСУ і активно розповідає про службу угорців Закарпаття в різних підрозділах Збройних Сил.