Фільм, який знімали на Закарпатті, представить Україну на Оскарі

Український фільм “Ля Палісіада”, який знімали в Ужгороді, Перечині та Київській області, представить Україну на 97-й премії Оскар у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

Як ідеться на сторінці фільму у Facebook, таке рішення прийняв Український Оскарівський Комітет на засіданні 9 вересня.

Дебютний фільм режисера Філіпа Сотниченка, який знімали в Закарпатській та Київській областях про судового психіатра, розслідування загадкового вбивства поліцейського та скасування смертної кари в Україні, знятий в жанрі пострадянський детектив, буде представляти Україну на 97-й премії Оскар у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

В Україні у кінопрокаті фільм вийшов на початку 2024 року. З моменту прем’єри у 2023 році фільм “Ля Палісіада” вже встиг отримати значну кількість міжнародних та українських кінонагород.

Український Оскарівський Комітет