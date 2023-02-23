Фінляндія передасть Україні три танки Leopаrd 2

Фінляндія схвалила для України 13-й пакет оборонної допомоги на суму 160 млн євро.

Фінляндія слідом за Швецією ухвалила рішення про передачу Україні трьох танків Leopаrd 2. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Фінляндії.

Зокрема, Фінляндія схвалила для України 13-й пакет оборонної допомоги на суму в 160 мільйонів євро. Відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії 23 лютого на основі пропозиції фінського уряду.

У межах міжнародної співпраці стосовно „Леопардів”, Фінляндія передасть Україні три танки з розмінування Leopard 2, у тому числі забезпечить підготовку українських військових для експлуатації та обслуговування цих броньованих засобів.

„У п’ятницю, 24 лютого, виповнюється річниця від початку агресивної війни Росії. Україна продовжує потребувати підтримки в її обороні. Ми відправимо більше оборонної техніки і братимемо участь у співпраці щодо „Леопардів” разом з нашими партнерами”, – заявив міністр оборони Мікко Савола.

Зазначається, що загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, які Фінляндія надала Україні, становить 750 мільйонів євро.

unian.ua