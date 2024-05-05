Християни східного обряду святкують Великдень

Православні та греко-католики у неділю, 5 травня, відзначають одне з найбільш значущих свят у році – Великдень або Воскресіння Христове. Про це повідомляє Укрінформ.

Великдень – найдавніше і найголовніше християнське свято усього богослужебного року. Для християн цей день символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід зі стану несвободи в царину свободи і любові.

За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями, Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одній із них явився Христос, якого вона сприйняла спочатку за садівника, і сказав про своє воскресіння.

Великдень – перехідне свято, і його дату для кожного року вираховують за місячно-сонячним календарем.

Святкування Великодня у західних і східних християн майже не відрізняються в основних принципах, однак дата різниться. Цьогоріч західні християни зустрічали Воскресіння Христове 31 березня.

Різниця у даті святкування Великодня католиків і православних пояснюється тим, від якої дати відраховується перший весняний повний місяць. Православні відраховують дату Великодня від дати рівнодення за юліанським календарем. Натомість католики і протестанти вираховують дату від астрономічного рівнодення. Відповідно, різниця впливає на дату відрахунку рівнодення.

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