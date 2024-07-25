Хто втратить відстрочку вже з 1 серпня?
В Україні з травня 2024 року діє новий закон №3633-IX, який вніс суттєві зміни у процеси військового обліку та мобілізації.
Тож відповідно до українського законодавства, відстрочку не зможуть отримати:
- студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
- студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;
- багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);
- особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;
- батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
- деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та ІІ груп.
Джерело: Groza-news.info
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