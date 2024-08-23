Ціни на продукти харчування зростають

На споживчому ринку Закарпатської області з початку року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,3%, повідомляє Головне управління статистики в Закарпатській області.

Шоколад подорожчав на 17,1%, риба та продукти з риби – на 9,1%, масло – на 6,5%, макаронні вироби – на 6,1%, сир і творог – на 5,8%.

Водночас, спостерігалось і зменшення цін на 72,7% на огірки, яйця – на 49,4%.

Ціни на фрукти в середньому зросли на 12,6%, у тому числі на ківі – у 2,0 раза, виноград – у 1,5 раза, яблука – на 24,8%, ягоди – на 18,0%.

Водночас, ціни на кісточкові знизились на 17,9%, кавуни – на 5,0%.

На овочі ціни знизились загалом на 0,9%. Але морква подорожчала у 1,7 раза, буряк – 1,5 раза, картопля – на 32,6%.

Джерело: 21 Ужгород

(Фото: ілюстрація)