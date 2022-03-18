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Черговий гуманітарний вантаж від Уряду Угорщини

Szerző: | 2022.03.18., 15:32 | Hовини

Фото: Віктор Микита

Державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Менцер, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі та керівник Угорської екуменічної служби Ласло Легел передали 5 вантажівок гумдопомоги для підтримки регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація.

Від партнерів отримали більше 70 тон продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів тощо.

“Обліковуємо вантаж і одразу транспортуємо його у «гарячі точки», щоб допомога якнайшвидше дійшла до наших людей. 24/7 безперервно виконуємо завдання Президента України, Верхового Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського. Дякуємо нашим угорським партнерам за допомогу та підтримку!”

– повідомляє Віктор Микита голова Закарпатської ОДА.

Több mint 70 tonna humanitárius segély Magyarországtól

Kárpátalja.ma

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