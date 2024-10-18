Чи будуть обмежувати виїзд за кордон хлопців до 18 років?

Відомо, чи можуть юнаки віком до 17 років вільно покидати Україну.

Юнаки віком 16-17 років мають право вільно перетинати державний кордон та виїздити за межі України. Обмеження стосуються лише 18-60-річних чоловіків.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Ми не ведемо статистику за віком, за статтю, для того, щоб я міг вам зараз відразу повідомити такі дані. Але зазначу, що юнаки 16-17 років не обмежені в праві перетину кордону. Обмеження стосуються виключно громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60 – заявив він.

За словами Демченко, суттєвого збільшення кількості виїздів з України – як було 2022-го, не спостерігається.

Джерело: Голос Карпат

Фото: ДПСУ