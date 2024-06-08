Шандор Шашварі виступив на концерті у Береговi

Громадська організація „Про Культура Субкарпатiка” відзначила День національної єдності 6 червня концертом. Виконавцем на заході був Шандор Шашварі, угорський актор, музикант і співак, лауреат премії Марії Ясої, премії ЕМeРТон. Шандора Шашварі чекали з нетерпінням у наповненому глядачами залі в ЗУI імені Ференца Ракоці II з нагоди Дня національної єдності. Глядачів привітала Крістіна Молнар, координатор громадської організації.

„З 2010 року річниця Тріанонського договору, яка відзначала день жалоби за поділом угорської нації, стала днем національної єдності. Це був момент, коли Угорськi Національнi Збори прийняв закон про День національної єдності. Мета полягає в тому, щоб цей день не лише був днем жалоби, але і давав нам силу, об’єднував нас. Мета угорської влади – зміцнити угорську ідентичність, зберегти культурні та мовні цінності угорського народу та підтримувати процвітання угорців у рідному краї,” – підкреслив Степан Дєбнар, виконавчий консул консульства Угорщини в Берегові, у своєму виступі.

Представник ЗУI ім. Ференца Ракоці II , Дюло Фодор, проректор, побажав всім присутнім приємного вечора. „З моменту свого заснування iнститут прагнув розвиватися не лише у сторону освіти, але й до культури та мистецтва. Я дуже сподіваюся, що ми скоро повернемося до епохи перед пандемією та війною, коли культурне життя процвітало, і прийде час, коли ми знову зможемо дивитися на наше місто та нашу країну в мирі,” – додав проректор.

На захоплюючому концерті Шандор Шашварі виконав свої власні пісні та пісні відомих виконавців. Була також виконана символічна пісня національної єдності „Без тебе”, яка була відзначена оплесками аудиторії. Задоволення учасників підтверджувалося безперестанними оплесками.

У своїй промові Ференц Папп, консул консульства Угорщини в Ужгороді, підкреслив важливість національної єдності та подякував виконавцеві за його виступ.

Захід, організований ГО „Про Культура Субкарпатiка”, був здійснений за підтримки угорської влади та управління фондом Габора Бетлена.

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