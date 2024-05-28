Швеція надала Україні понад 56 млн євро на підтримку енергетики
Швеція виділяє Україні новий енергетичний пакет на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро за курсом НБУ).
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті шведського уряду.
„Нова енергетична підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні соціальні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати”, — зазначили в уряді Швеції.
Підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду і складається з двох частин:
500 мільйонів шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації „Енергетичне співтовариство”;
150 мільйонів шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).
Зазначається, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні. Йдеться про потребу в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, є високою. У зв’язку з нагальними потребами пріоритет буде віддано Харкову, проте підтримку зможуть отримати й інші регіони України, такі як Одеса, Київ та Миколаїв.