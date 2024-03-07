Швидка, але змістовна розмова із зайнятою людиною

Майже три тижні я намагався домовитися про інтерв’ю з ректором Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ Степаном Черничком, і, зрештою, мені вдалося організувати зустріч. Зізнаюся, що, оскільки узгодити час для проведення інтерв’ю вдалося не з першої спроби, перше питання поставив ректору дещо грубо.

— На початку й наприкінці семестру, або в період вступної кампанії, ще можна зрозуміти, що ректор настільки зайнятий, що не може викроїти час зі свого щільного графіка, аби зустрітися із журналістом, і робить це лише через три тижні після першої пропозиції дати інтерв’ю. Та все ж мені кортить дізнатися, які такі важливі події відбуваються зараз, наприкінці лютого – на початку березня в ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, що лише сьогодні нам вдалося зустрітися, аби, нарешті, провести інтерв’ю?

— Той, хто думає, що у вищому навчальному закладі бувають затишшя, періоди, коли майже нічого не відбувається, дуже помиляється. Щодня багато справ, життя вирує, робота в ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ кипить.

— До прикладу? Які цікаві та важливі події відбувають у ці дні, тижні?

— Стільки всього відбувається одночасно, що, мабуть, усі події та не пригадаю одразу, проте спробую коротко розповісти про основні напрямки роботи. Ми працюємо над запуском нових навчальних програм, й оскільки скоро розпочнеться вступна кампанія 2024 року, важливо, аби ми впоралися з поставленими завданнями вчасно. Ми хочемо запустити три нові напрямки підготовки на бакалаврському рівні (BA/BSc) та один — на магістерському рівні (MA/MSc) уже цієї весни. Крім того, тривають процеси підготовки до реорганізації структурних підрозділів. Які саме програми підготовки та зміни передбачаються, стане відомо незабаром — слідкуйте за сайтом ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, рекламними плакатами, інформаційними оголошеннями на радіо, телебаченні, у газетах та соціальних мережах. Ба більше, наразі проводиться оцінювання, перегляд та аналіз уже наявних навчальних програм, аби на основі набутого досвіду вдосконалити їх, що сприятиме підвищенню рівня та якості навчання. Система вищої освіти вимагає постійного розвитку та модернізації. Під час організації навчально-виховного процесу та вдосконалення навчальних програм ми враховуємо результати проведених у колі викладачів і студентів опитувань. Ми регулярно проводимо анонімні онлайн-опитування, у яких з’ясовуємо в студентів і співробітників, наскільки вони задоволені діяльністю закладу, умовами навчання та якістю викладання. Нещодавно завершилися цьогорічні соцопитування, і наразі триває аналіз та оцінка отриманих відповідей, а слушні пропозиції ми намагаємося врахувати під час підготовки до наступного навчального року.

— Дозвольте Вас перебити. Чи дійсно надходять пропозиції, які варті уваги? Можете навести кілька прикладів?

— Звісно. Наприклад, студенти висловили бажання, окрім англійської, української, угорської, німецької та словацької мов, які вже входять до переліку дисциплін вільного вибору та є абсолютно безоплатними, вивчати ще й іспанську чи французьку мови. Зараз ми працюємо над тим, щоб із вересня ці дві мови вивчалися в ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ в рамках факультативних занять. Викладачам, до прикладу, не вистачає курсу, який допоміг би їм глибше пізнати європейський простір вищої освіти, а також краще орієнтуватися у внутрішніх стандартах, передбачених концепцією забезпечення якості ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ. У лютого ми організували внутрішній дистанційний навчальний курс, програму для якого розробили самостійно, і саме сьогодні, 5 березня, ми оцінили рівень засвоєння матеріалу, поданого в рамках тренінгу, провівши тестування. Як з’ясувалося, у тренінгу взяли участь понад 100 викладачів, 8 з яких дали понад 90 відсотків правильних відповідей, а це означає, що їм вдалося максимально зануритися у сферу забезпечення якості вищої освіти. Проте як серед студентів, так і викладачів були й такі, які висунули свої пропозиції щодо шляхів вдосконалення практичної частини навчальних програм. Намагаємося працювати й в цьому напрямку, і за останні два тижні провели кілька фахових зустрічей, темою яких стало оновлення практичної частини навчальних програм із підготовки педагогічних кадрів та збільшення кількості практичних занять. Крім того, наприкінці березня плануємо підписати нові угоди про співпрацю з установами, аби виробнича практика наших студентів проходила якомога ефективнівше.

— І знову ж переб’ю і вставлю свої п’ять копійок. У процесі цих опитувань отримуєте лише корисні пропозиції, з безглуздими не довелося зустрічати?

— Звичайно, були й такі пропозиції, які ми не змогли задовольнити, але більшість конкретних зауважень варті уваги. Однак, серед останніх нововведень, можу виділити доповнення нашої власної системи управління навчальним процесом «IRIS» новими модулями, завдяки яким вдалося автоматизувати багато послуг і завдань, а наразі триває етап тестування деяких інноваційних технологій, запровадивши які найближчим часом, вдасться створити комплексну цифрову систему управління навчальним процесом, яка дасть змогу оптимізувати організаційні моменти в ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ.

— Добре, тепер уже стало зрозумілим, що Ви і справді були зайняті останніми тижнями, місяцями. Перепрошую за грубість, з якою поставив Вам своє перше запитання.

— Однак я ще не дійшов до кінця цього списку. Я ще не згадав, що наразі одна з наших навчальних програм проходить акредитаційну оцінку, а п’ять інших перебувають у процесі складання звітів про результати самооцінки та підготовки до акредитації, яка відбудеться в найближчі тижні, місяці. Навчальний заклад наразі проходить проміжний моніторинг у рамках міжнародної акредитації: до 1 березня мали завершити внутрішній аудит та підготувати звіт про результати самооцінки. Також я ще не згадував про подію, яка відбулася в перший день березня. Цього дня ми вручили дипломи випускникам двох спеціальностей магістратури. Тут варто зазначити, що ці два напрямки підготовки ми запустили у 2022 році, які успішно пройшли акредитації в цьому навчальному році. Перш ніж Ви мене знову переб’єте, хочу нагадати, що наприкінці березня в ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ відбудуться традиційні Дні Ракоці, у рамках яких відбудеться волейбольний турнір, міжнародна наукова конференція, вручення премій та нагород, святкове засідання Вченої ради та виставка, які, звісно, також потребують організації. Користуючись нагодою, я б хотів лише додати, що група наших студентів, які беруть участь у так званому дуальному навчанні, саме на початку цього тижня поїхала на повний семестр для проходження навчання в Мішкольцькому університеті, а тим часом тривають перемовини з Ніредьгазьким університетом щодо узгодження змісту навчальних планів у рамках дуального навчання. Однак не буду продовжувати, хоча впевнений, що перерахував далеко не все, чим ми займалися упродовж останніх двох-трьох тижнів, попри це, ми не забували про нашу основну діяльність — викладання, тож я, наприклад, сьогодні з 8:00 до 9:30 читав лекцію.

— Оскільки першочерговою метою цього інтерв’ю було дізнатися про поточний стан справ у ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ та поставлені цілі на найближче майбутнє, про які Ви вже розповіли в попередніх відповідях, не буду ставити більше ніяких запитань, а прото подякую за приділений мені час і терпіння.

— Дякую за розмову, й особливо за те, що Ви терпляче стукали у двері знову і знову для узгодження часу для цього інтерв’ю. Бачу, що Ви теж уже поспішаєте, адже складаєте свої речі, розповідати про плани ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ не буду, як і не розповідатиму про напрямки подальшої роботи, про очікувані зміни. Напевне, своїми думками про ці моменти я поділюся наступного разу…

— Гаразд. Але перш ніж давати Вам спокій, мене цікавить одне питання… Поки я збираю свої речі, чи не могли б Ви розповісти про нові навчальні програми, запуск яких планується у 2024 році?

— Не секрет, розкажу більше про ці напрямки роботи. На бакалаврському рівні ми плануємо запуск трьох нових напрямків підготовки на кафедрі філології — перекладач з англійської та німецької мов, перекладач з англійської та угорської мов та перекладач з української та угорської мов. А на магістерському рівні ми вже давно хотіли відкрити програму підготовки фахівців із дошкільної освіти й оголосити набір на цей курс. Ну і, звісно, чекаємо на абітурієнтів на наші попередні курси та навчальні програми.

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Джерело та фото: kmf.uz.ua