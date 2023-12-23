Школи Закарпатської області отримали ще 6 нових автобусів

На Закарпатті школам передали 6 нових автобусів замість тих, які вилучили на потреби ЗСУ.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

6 нових шкільних автобусів передали освітянам і представникам територіальних громад для забезпечення регулярного й безоплатного перевезення до місць навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників, які проживають на відстані понад 2 км від закладу. Насамперед ідеться про освітні осередки в громадах, де транспорт вилучали для потреб ЗСУ за мобілізаційними нарядами.

„Серед інших цього року вперше закупили чотири автобуси для потреб дітей з інвалідністю, що є пріоритетним напрямком реалізації стратегії безбар’єрності першої леді України Олени Зеленської „Рівний рівному”, — йдеться в повідомленні.

Зі слів Віктора Микити, це друга партія з 30 шкільних автобусів, які отримають громади. Частину коштів для закупівлі надали громади області у вигляді співфінансування.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА