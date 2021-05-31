Шляхами Томаша Есе –відкриття прапору на Закарпатті

21 травня 2021 р. ГО «Про Культура Субкарпатіка» (Pro Cultura Subcarpathica) відвідали пам’ятні міста війни за незалежність Ракоці на Берегівщині.

У 1703 р. Томаш Есе вперше розгорнув прапор куруців, що стало початком тисогатського повстання у визвольній боротьбі Ракоці. Приурочено до цієї події ГО «Про Культура Субкарпатіка» влаштовують фестиваль. Цього року епідеміологічні обмеження не дозволяли масштабного заходу в м. Берегові, тому організатори вирішили піти шляхом куруців.

Товариство Угорської Культури Закарпаття (КМКС) після вшанування пам’яті (с. Варієво) у співпраці з ГО «Про Культура Субкарпатіка», а також Отілло Ференці (актор), Сілардом Сілваші (актор допоміжного складу), родинним гуртом «Кокош Банда» та їхніми учнями, Борнобашом Кейс (етнограф та дотримувач традицій), Гергель Піріді (музикант), який грав на давньому угорському народному духовному інструменті –тарагото, а також студенти ЗУІ. Після урочистого відкриття, одягнені в автентичне вбрання актори та студенти інституту відтворили початок визвольної війни й розгортання прапора Ракоці.

Біля погруддя Томаша Есе, куруцського бригадира, вшанували його пам’ять покладанням вінків.

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