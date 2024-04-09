Штрафи за порушення мобілізації і військового обліку

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у понеділок, 8 квітня, рекомендував парламенту ухвалити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, замість кримінальної відповідальності.

Про це розповів голова комітету Сергій Іонушас від фракції „Слуга народу” у коментарі „Українській правді”.

„Сьогодні (8 квітня — ред.) ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде”, — розповів політик.

За його словами, у ході засідання комітет також визначив і розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації. Зокрема:

за порушення правил військового обліку в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період — від 17000 до 22500 гривень;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17000-34000 гривень — для посадових та юридичних осіб;

під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17000 до 22500 гривень — для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Водночас перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук у коментарі видання зазначив, що відповідний законопроект розглянуть у залі парламенту найближчим часом — після ухвалення проекту закону про мобілізацію.

За словами посадовця, у початковій версії законопроекту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Крім того, планувалося встановити значно вищі штрафи.

pravda.com.ua