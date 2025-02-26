Шість станцій екстреної меддопомоги на Закарпатті отримали нові реанімобілі

Сьогодні ключі від нових реанімобілів передали шести станціям екстреної медичної допомоги області. Про це інформують у Закарпатській ОВА.

П’ять транспортних засобів надала Саудівська Аравія як партнер Фундації Олени Зеленської, ще один – Міністерство охорони здоров’я України.

Вручені сьогодні автомобілі-реанімобілі повністю укомплектовані, що дозволить лікарям ще по дорозі до лікарні максимально допомогти пацієнту.

По два транспортні засоби передали в Ужгородську та Мукачівську станції ЕМД, по одному – в Берегівську та Виноградівську.