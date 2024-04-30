Ще дві квартири в Ужгороді передадуть пораненим захисникам

Про це повідомив керівник ОВА Віктор Микита.

„Готуємо до передачі чергові дві квартири для наших захисників.

Незабаром наші герої повернуться з реабілітації та місця дислокації однієї з бойових бригад в Ужгород, де на них і їхні сім’ї буде чекати нове житло.

Процес забезпечення квартирами захисників, котрі отримали поранення та за станом здоров’я не можуть повернутися у стрій, започаткований на Закарпатті, є прикладом реальної підтримки ветеранів у цей складний для країни час.

Підприємці та громади краю приєднуються до цієї ініціативи, об’єднуються і в межах можливостей формують житловий фонд, який передається родинам бійців.

Дякую за підтримку ініціативи та наших героїв”, – написав Микита.