Щодо змін у порядку перебування осіб у прикордонній смузі
Західне регіональне управління Держприкордонслужби західного кордону нагадує, що 7 грудня 2023 року Кабінетом Міністрів України року було внесено зміни до постанови КМУ від 27 липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим»:
- Відповідно до впроваджених змін, установлено спеціальний прикордонний режим та забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій. Контроль за дотриманням спеціального прикордонного режиму покладається на Державну прикордонну службу України.
- Також вводяться обмеження щодо перебування осіб у прикордонній смузі. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства можуть в’їжджати, перебувати, проживати, проваджувати роботи і пропускатися у прикордонну смугу з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби, який безпосередньо виконує завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону у визначеній зоні відповідальності, за наявності документів, що посвідчують їх особу. Видає такий дозвіл орган охорони кордону ДПСУ.
- З метою отримання дозволу на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу особа має право звернутися до відповідного органу Державної прикордонної служби. Дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу діє лише на території зони відповідальності органу Державної прикордонної служби, яким його надано.
- Орган Державної прикордонної служби не пізніше десяти робочих днів з дня надходження звернення про надання/визнання недійсним дозволу та документів, що додаються до нього, приймає рішення про надання дозволу, про відмову в наданні дозволу або про визнання наданого дозволу недійсним. Форма дозволу та рішення про відмову у його видачі або визнання його недійсним затверджено відповідним наказом МВС, який набуде чинності після його опублікування.
Джерело: фейсбук Західного регіонального управління Держприкордонслужби західного кордону
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