​Ювенальні прокурори: 397 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 30 вересня 2022 року більше ніж 1 177 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 397 дітей загинуло та понад 780 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 402, Харківській – 232, Київській – 116, Миколаївській – 73, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 29.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора