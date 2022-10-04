Станом на ранок 4 жовтня 2022 року більше ніж 1 204 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів

418 дітей загинуло та понад 786 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 404, Харківській – 251, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській — 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 30.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора