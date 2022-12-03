Станом на ранок 3 грудня 2022 року більше ніж 1295 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 443 дитини загинуло та понад 852 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора