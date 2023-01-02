Станом на ранок 2 січня 2023 року більше ніж 1 328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 452 дитини загинуло та понад 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 268, Київській – 117, Миколаївській – 81, Запорізькій – 81, Херсонській – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора