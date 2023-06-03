Ювенальні прокурори: 484 дитини загинули в Україні

Станом на ранок 3 червня 2023 року більше ніж 1 482 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 484 дитини загинули та понад 998 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Джерело: Офіс Генерального прокурора