Якщо є робоча віза: озвучено пояснення для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон

Вже більше року значна частина чоловіків, віком від 18 до 60 років, не може виїхати з України, адже триває війна. Найбільше це вплинуло на заробітчан, які ще задовго до війни їздили на заробітки в країни Європи.

Багатьох цікавить, чи можна ж виїхати за кордон, якщо в чоловіка є робоча віза країни ЄС. Відповідь на це питання надали прикордонники.

Як розповіли в Держприкордонслужбі, робочі візи, які надають іноземні країни, не дають право на виїзд за кордон військовозобов’язаним громадянам України.

Для того, аби чоловік зміг перетнути кордон, якщо у нього є робоча віза, потрібно ще мати документи, які підтверджують статус особи, яка не підлягає призову під час мобілізації та має право на виїзд з України.

В іншому випадку навіть за наявності візи військовозобов’язаних українців не випустять за кордон, бо робоча віза не підтверджує постійне проживання в іноземних країнах і не дає право на виїзд.

pmg.ua