Як підготувати оселю перед початком опалювального сезону?

На Закарпатті суттєво похолоднішало з перших днів осені. Це примусило раніше ніж зазвичай замислитися про старт опалювального сезону і ретельну підготовку до нього. На цьому зауважив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

«Кожен із нас усвідомлює, які виклики можуть постати перед нами цієї зими, які ризики несе безжалісне бомбардування ворогом об’єктів критичної інфраструктури.

Саме тому до приходу холодів готуються на всіх рівнях. Уряд забезпечує діяльність та за потреби екстрене відновлення об’єктів у сфері тепло- і газопостачання.

Однак і громадяни самостійно повинні подбати про збереження тепла у своєму домі, про альтернативні джерела опалювання та приготування їжі на випадок надзвичайних ситуацій», – зазначив Мирослав Білецький.

Що варто зробити мешканцям приватних будинків:

– зменшити тепловтрати;

– підготувати батареї (зокрема наклеїти тепловідбивний екран);

– розглянути можливості встановити додаткові джерела тепла;

– об’єднатися із сусідніми дворогосподарствами (підготуйте спільний план на випадок надзвичайної ситуації);

– запастися твердим паливом, електрогенератором, пальним до нього.

Мешканцям квартир варто:

– зменшити тепловтрати у помешканні;

– перевірити справність обладнання;

– підготувати батареї;

– підготувати додаткові джерела тепла (кондиціонери, обігрівачі, теплу підлогу тощо);

– подбати із сусідами про утеплення будинку, під’їзду;

– об’єднати зусилля мешканців кількох квартир і сформувати план на випадок надзвичайної ситуації.

«Готуймося до зими разом, і нехай ці поради допоможуть пройти непростий опалювальний сезон 2022-2023 років успішно», – прокоментував перший заступник очільника краю.

carpathia.gov.ua