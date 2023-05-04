Янош Арпад Потапі обговорив становище угорськомовних навчальних закладів Закарпаття

2 травня Державний секретар з питань національної політики Янош Арпад Потапі провів зустріч з керівниками угорських освітніх, політичних та релігійних організацій Закарпаття.

На зустрічі, зокрема, були присутні президент Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ Ільдіко Орос, голова Товариства угорської культурт Закарпатття Василь Брензович, єпископ Закарпатської реформатської церки Шандор Зан Фабіан, Генеральний світський нотаріус Бейла Надь, директор Закарпатського благодійного фонду ім. Святого Мартина Ференц Фехер, який представляє інтереси єпископа Мукачівської дієцезії римо-католицької церкви Миколи-Петра Лучка, вікарій угорськомовних вірян Мукачівської греко-католицької єпархії, греко-католицький декан Берегівської єпархії Ференц Демко та директор Карачинського греко-католицького ліцею ім. єпископа Олександра Стойки Євген Товт.

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