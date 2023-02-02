Японія виділила $170 мільйонів на відновлення України

Кошти будуть спрямовані на реалізацію проектів екстреного відновлення, зокрема, на відновлення критичної інфраструктури.

Уряд Японії виділив 170 мільйонів доларів США на відновлення України.

Як повідомляється на урядовому порталі, кошти будуть спрямовані на реалізацію проектів екстреного відновлення, зокрема, на відновлення критичної інфраструктури.

“Безумовним пріоритетом на цьому етапі відновлення є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців у свої домівки та підтримки економічного розвитку в регіонах”, – сказав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення.

unian.ua