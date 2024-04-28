Японія передасть Україні понад 100 потужних генераторів

Агентство міжнародного співробітництва Японії (JICA) надасть Україні понад 100 генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що під час візиту міністра енергетики Германа Галущенка до Японії відбулася зустріч із керівництвом JICA. Зокрема, Галущенко поінформував японську сторону про стан української енергосистеми після останніх російських масованих атак, а також ознайомив із потребами енергосектору.

„За підсумками зустрічі домовлено про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт”, – повідомляє Міненерго.

Зазначається, що Японія вже передала ряд обладнання для підтримки українських енергетиків: автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди, генератори, великі трансформаторні підстанції та енергетичне обладнання для відновлення зруйнованих об’єктів електроенергетики тощо. Крім того, Японія надавала обладнання для ліквідації наслідків повені, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС.

Міністерство енергетики України/ukrinform.ua

Фото: Міненерго