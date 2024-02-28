Європарламент схвалив фонд допомоги Україні на 50 мільярдів євро

Рішення підтримали 536 європейських парламентарів.

Європарламент проголосував створення фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років. Таке рішення ухвалили під час пленарного засідання законодавчого органу Європейського Союзу.

„Європейський парламент зараз переважною більшістю голосів (536 – „за”, 40 – проти, 39 – утрималися) схвалив 50 мільярдів євро допомоги для України”, – заявив у мережі Х кореспондент „Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

На рішення Європейського парламенту щодо створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility відреагував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

„Сьогодні ЄП ухвалив рішення щодо створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility розміром 50 млрд євро. Вдячний президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі та депутатам ЄП за їхню солідарність з українським народом. Рішучість ЄС підтримати Україну непохитна. Разом ми вистоїмо”, – написав Шмигаль у мережі Х.

unian.ua