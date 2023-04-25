Євросоюз виділив Україні ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги

Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро в межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро.

Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Твіттері.

«Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 млрд євро в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи», – йдеться у дописі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував ЄС за черговий транш макрофінансової допомоги Україні. Відповідний допис оприлюднено у його Твіттері.

“Сьогодні ЄС перерахував черговий транш макрофінансової допомоги Україні розміром 1,5 млрд євро”, – зазначив Шмигаль.

Він висловив вдячність віцепрезиденту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу та главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за непохитну підтримку та солідарність.

ukrinform.ua