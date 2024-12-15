Із Києва вирушив у перший рейс потяг до Будапешта

На потяг №9/10 Київ – Будапешт Transcarpathia, який вирушив у перший рейс 15 грудня, вже продано майже 2 тис. квитків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АТ „Укрзалізниця”.

„На шляху прямування поїзд долатиме 1170 кілометрів та зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. За перші два дні з моменту відкриття продажу пасажири оформили майже 2000 квитків на цей поїзд”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рейс №9/10 носитиме фірмову назву Transcarpathia та вирушатиме з вокзалу станції Київ-Пасажирський під звуки «Угорської рапсодії №2» Ференца Ліста, а з вокзалу Будапешт-Келеті — під легендарну мелодію «Києве мій».

„Цей поїзд точно стане гарним доповненням надпопулярного варшавського напрямку. Серед його плюсів — на відміну від RIC-вагонів, що курсують до Варшави та Відня, цей поїзд складений зі звичних купейних вагонів та вагонів люкс, зручних і комфортних для далеких подорожей”, – зауважив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Як повідомлялося, 13 грудня Укрзалізниця оголосила початок продажу квитків на новий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Поїзд вирушатиме з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. Відправлення з Будапешта – о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

ukrinform.ua