Ільдіко Орос передала книги м. Шаторальяуйхей

27 березня відзначалася 346-та річниця дня народження Ференца Ракоці II. З цієї нагоди до села Борша завітали президентка Закарпатського угорського iнституту ім. Ференца Ракоці ІІ та Закарпатське Угорськомовне Педагогічне Товариство (ЗУПТ) Ільдіко Орос та колишній голова ЗУПТ Кароль Беркi.

Святкування річниці народження Ракоці II традиційно розпочалося святковою ходою. У замку Борша державний секретар Угорщини Янош Арпад Потапі проголосив урочисту промову. Після цього глядачі мали змогу побачити виступ угорських шкіл регіону, організованний нещодавно нагородженим етнографом і хореографом, доктор Ласло Діосегі.

Вперше у заході взяли участь пасажири поїзда-пілігрима, що відправляється з Будапешта. Президентка Ільдіко Орос та колишній директор ЗУПТ Кароль Беркі поклали вінки від імені закарпатської громади.

Після заходу Ільдіко Орос відвідала молодіжний центр Асоціації Ракоці в Шаторальяуйхей, де проживає 100 переселенцiв, серед яких 55 дітей. Президентка передала 100 українських книг для дітей, а також підручників угорської мови як іноземної мови для початківців.

Як вона пояснила:

«Закарпатські угорці усвідомлюють важливість казок та виховання на ріднiй мови в дитинстві. Ось чому ми думали, що було б важливо принести ці підручники для тих, хто цього потребує. Ми сподіваємося, що буде інтерес до угорської мови, і це призведе до зміцнення поваги і взаєморозуміння між двома народами”.

M.M.