Інформація – Гуманітарний вантаж в Україну

Хто хоче направити гуманітарний вантаж в Україну – будь ласка готуйте повідомлення про вантаж і завчасно інформуйте за наступними контактами:

Управління єврорегіональної співпраці

Tel. +380312617721

Mob. tel: +380666260816

E-mail: [email protected]

Також готуйте дарчий лист з описом вантажу та зазначенням від кого і для кого конкретно. Додатково зазначайте тип транспортного засобу, номер машини та орієнтовний час прибуття на кордон. Вказуйте будь-ласка на який пункт пропуску кордону плануєте завозити вантаж. Це допоможе прискорити оформлення вантажу на кордоні!