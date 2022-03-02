Інформація – Гуманітарний вантаж в Україну

Хто хоче направити гуманітарний вантаж в Україну – будь ласка готуйте повідомлення про вантаж і завчасно інформуйте за наступними контактами:
Управління єврорегіональної співпраці
Tel. +380312617721
Mob. tel: +380666260816
E-mail: [email protected]
Також готуйте дарчий лист з описом вантажу та зазначенням від кого і для кого конкретно. Додатково зазначайте тип транспортного засобу, номер машини та орієнтовний час прибуття на кордон. Вказуйте будь-ласка на який пункт пропуску кордону плануєте завозити вантаж. Це допоможе прискорити оформлення вантажу на кордоні!