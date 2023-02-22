Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2

Мадрид планує відправити Україні шість танків Leopard 2 A4.

Про це міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сказала депутатам у середу, передає Укрінформ із посиланням на The Guardian.

За її словами, з часом це число може зрости.

Минулого місяця Роблес заявила, що Іспанія відкрита для відправки танків Leopard 2 німецького виробництва та діятиме в координації зі своїми західними союзниками після того, як Німеччина погодилася відправити танки.

За словами дослідника з питань безпеки і оборони з аналітичного центру Elcano Фелікса Артеаги, Іспанія має 108 танків 2A4. Це стара стандартна модель для багатьох європейських країн, і українські танкісти можуть проходити на них стандартну підготовку.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2022 року Іспанія доставила найбільший пакет оборонних матеріалів для України – надіслала до логістичного центру в Польщі важке озброєння, боєприпаси великої дальності і протитанкові боєприпаси.

ukrinform.ua