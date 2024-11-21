11 річницю Дня Гідності й Свободи відзначили в Ужгороді

День Гідності та Свободи відзначили в Ужгороді. Захід відбувся на площі Народній. Туди прийшли студенти та представники місцевої влади. Вони поклали квіти до Пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність України та запалили лампадки.

В Ужгороді до Пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність України прийшли студенти та представники місцевої влади, щоб покласти квіти та запалити лампадки.

Квіти та лампадки до Пам’ятного знаку поклали близько 20-ти людей. З 2014 року 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи на честь двох революцій — Помаранчевої у 2004 році та Євромайдану і Революції гідності у 2013 році.

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